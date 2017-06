L’émission de radio Fame of Disco a lancé hier soir à 23h59m59s sa dernière salve de décibels…

Née d’un projet un peu fou, l’émission devait mettre en avant la culture musicale de la fin des années 70. Le concept était en cela intéressant que les chroniqueurs n’avaient pas connu cette période. Comment parler de ce que l’on ne connaît pas? Et pourquoi?

De critiques en compliments, de bons en mauvais moments, la petite émission a fait son chemin tranquillement durant trois saisons remarquables. Trois saisons pleines de souvenirs…

Composée de trois étudiants au départ, l’équipe a su accueillir du renfort pour finir par compter sept membres. Chacun avait son créneau : cinéma, musique, sport, people, informatique… Fame of Disco parlait de tout et saupoudrait l’ensemble de la rythmique funky la plus endiablée…

Hier soir, la lumière rouge s’est éteinte pour la dernière fois. L’interrupteur a basculé sur off au beau milieu de la nuit toulousaine.

116 émissions pour 210 heures et 30 minutes de direct. Fame of Disco : c’est terminé.

Quelle belle aventure!